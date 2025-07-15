Более 650 заявлений на жилищные сертификаты подали в Подмосковье с начала июня

В Подмосковье 1 июня стартовала программа жилищных сертификатов. За время ее работы жители аварийных домов подали 651 заявление на получение субсидии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

«Всего с начала реализации программы сертификатов подано 651 заявление в 38 округах Подмосковья. Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре (134), Щелкове (70), Орехово-Зуевском округе (48) и Кашире (36)», — указывается в сообщении ведомства.

Всего расселению подлежат 26,2 тысячи квадратных метров аварийного фонда.

Заявления на участие в программе принимают администрации муниципалитетов до 1 августа. Сертификат нужно реализовать до 1 октября — подыскать подходящую новостройку в любом округе Московской области и переехать.

«Государство выкупает старые квартиры по цене 174,8 тысячи рублей за квадратный метр. При этом выплата осуществляется минимум за 28 квадратных метров», — пояснил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Дополнительные вопросы о сумме, деталях оформления и других нюансах можно задать по телефонам горячей линии: 8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52, 8 (925) 241-75-11.