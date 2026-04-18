Более 650 соискателей приняли участие в Ярмарке вакансий в ОЭЗ «Дубна»

На Ярмарке вакансий, организованной управляющей компанией ОЭЗ «Дубна», было представлено более 230 вакансий от свыше 20 работодателей. Мероприятие привлекло более 650 соискателей, половина из которых пришла лично пообщаться с работодателями.

Заместитель генерального директора ОЭЗ «Дубна» по инновациям и стратегическому развитию Виктория Халимендик подчеркнула, что дефицит кадров — один из серьезных вызовов. Она отметила: «Ярмарка вакансий в ОЭЗ „Дубна“ — самая крупная на севере Подмосковья, а сегодня побит рекорд — на мероприятие зарегистрировалось более 650 соискателей».

В мероприятии приняли участие резиденты ОЭЗ «Дубна», такие как «ПСК Фарма», «Гранат Био Тех», НПК «Дедал», ОКБ «Аэрокосмические Системы» и НПП «Детектор». Компании ищут кадры для увеличения мощностей и расширения производств.

Программа Ярмарки вакансий каждый год меняется, организаторы добавляют активности, которые помогают работодателям сделать процесс подбора персонала более эффективным. Основная цель остается прежней — создать в ОЭЗ и на предприятиях Дубны как можно больше высококвалифицированных рабочих мест.