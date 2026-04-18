Более 650 соискателей приняли участие в Ярмарке вакансий в ОЭЗ «Дубна»

Фото: Фото ОЭЗ "Дубна"

На Ярмарке вакансий, организованной управляющей компанией ОЭЗ «Дубна», было представлено более 230 вакансий от свыше 20 работодателей. Мероприятие привлекло более 650 соискателей, половина из которых пришла лично пообщаться с работодателями.

Заместитель генерального директора ОЭЗ «Дубна» по инновациям и стратегическому развитию Виктория Халимендик подчеркнула, что дефицит кадров — один из серьезных вызовов. Она отметила: «Ярмарка вакансий в ОЭЗ „Дубна“ — самая крупная на севере Подмосковья, а сегодня побит рекорд — на мероприятие зарегистрировалось более 650 соискателей».

В мероприятии приняли участие резиденты ОЭЗ «Дубна», такие как «ПСК Фарма», «Гранат Био Тех», НПК «Дедал», ОКБ «Аэрокосмические Системы» и НПП «Детектор». Компании ищут кадры для увеличения мощностей и расширения производств.

Программа Ярмарки вакансий каждый год меняется, организаторы добавляют активности, которые помогают работодателям сделать процесс подбора персонала более эффективным. Основная цель остается прежней — создать в ОЭЗ и на предприятиях Дубны как можно больше высококвалифицированных рабочих мест.

