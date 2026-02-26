Более 650 раз воспользовались услугой по возобновлению подачи газа в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области более 650 раз была использована услуга по возобновлению подачи газа после устранения нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Газоснабжение». Она предназначена для собственников частных домов и квартир в многоэтажках. Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и выбрать желаемую дату проведения работ.

После подачи заявки с заявителем свяжется сотрудник АО «Мособлгаз», чтобы подтвердить дату проведения работ или перенести ее при необходимости.

Услуга по вызову мастера предоставляется бесплатно, однако оплата за проведение работ осуществляется согласно прейскуранту АО «Мособлгаз» (https://mosoblgaz.ru/abonents/prices_for_services/).

Акт о выполненных работах направляется в личный кабинет заявителя на регпортале. Его необходимо подписать электронной цифровой подписью в течение 7 календарных дней.