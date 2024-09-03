Более 650 первоклассников пришли в школы во Фрязине

В этом году в первые классы школ Фрязина поступили 650 бывших дошкольников. Их поздравили глава округа, его заместители и муниципальные депутаты.

С началом учебного года учащихся школы № 1 поздравил глава муниципалитета Дмитрий Воробьев. Это учреждение — самое многочисленное по количеству воспитанников.

«Мы по праву гордимся нашими педагогами, школьниками, которые каждый год добиваются успеха на областных и всероссийских олимпиадах и конкурсах, прославляют наш город на всю страну. Именно таких высоких результатов желаю и в этом году!» — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Приветственные слова и пожелания в адрес школьников Фрязина звучали также от заместителей главы округа и депутатов городского Совета.

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