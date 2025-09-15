Более 650 обращений по ремонту лифтов отработали в Истре за лето

Специалисты управляющих компаний поддерживали в порядке лифты в многоквартирных домах по всему округу — за лето они выполнили больше 650 заявок от местных жителей. Коммунальные службы ремонтировали, восстанавливали конструкции после вандалов и занимались другими видами работ.

На обеспечении МБУ «ЖКУ муниципального округа Истра» 132 лифта. Диспетчерская служба приняла 456 обращений за лето, и все они выполнены.

В Дедовске на улице Курочкина в доме № 5 в подъезде № 2 и доме № 11 в подъезде № 2 и в поселке Глебовский на улице Микрорайон у дома № 40 в подъезде № 4 злоумышленники повредили лифты — служба все починила. В Дедовске на улице Главная в доме № 8 в подъезде № 1 перепасовали канаты.

Всего коммунальщики заменили 10 плат, 18 магнитных пускателей и еще пять в станциях управления, дверной двигатель, три блока управления и пять таходатчиков и отремонтировали 13 дверей шахт и кабин, 19 приказных и 16 вызывных постов.

К АО «Истринская теплосеть» прикреплены 130 лифтов. За это же время она приняла 202 заявки, по которым уже все сделано. Работники отремонтировали двери и балки лифта, заменили дверную пружину и разные электротехнические элементы: кнопки вызова, тросы, дополнительные кронштейны, пускатель и другие конструкции.