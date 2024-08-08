Более 6,5 тысячи человек посетили выставку «Очей очарованье» в Егорьевске

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Выставка декоративного искусства «Очей очарованье» прошла в Егорьевском историко-художественном музее. Ее посетили более 6,5 тысячи человек.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, зрители увидели работы мастеров художественного стекла, текстиля, керамики, резного дерева, лаковой миниатюры и других направлений искусства.

Выставку приурочили к 225-летию со дня рождения русского поэта Александра Пушкина.

В собрании Егорьевского музея представлены лучшие образцы российской промышленности и дизайна четырех столетий: стекло и фарфор, металл и шитье, резная кость и расписное дерево

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