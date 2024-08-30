Более 65 педагогов трудоустроили в школы Чехова в этом году

Городскому округу Чехов в этом году исполнится 70 лет. Администрация готовит для гостей и жителей праздничную программу для детей и взрослых. Афишу опубликовали на официальном сайте муниципалитета.

Затронули тему образования. В этом году в образовательные учреждения пойдут почти 20 тысяч юных жителей Чехова. Откроют 72 первых класса, в которых будут учиться 1862 ученика. Все ребята начальной школы получат сладкие подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В этом году в школы округа приходят 67 новых педагогов, из которых 22 прибыли из других регионов. Мы продолжим реализацию программ поддержки для наших учителей, включая выплаты пособий молодым специалистам, а также ежемесячные частичные компенсации за аренду жилья. Более 20 педагогов уже получили служебное жилье», — отметил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

В городском округе Чехов работают 11 центров цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного образования «Точка роста». Первый открылся в 2019 году, а в этом запустят еще два — в Стремилове и Шарапове. Помимо этого, в школах работает проект «Цифровая образовательная среда». Ученики удаленных территорий получают доступ к современным технологиям.

Еще две секции самбо начнут работу в образовательных учреждениях округа в рамках президентского проекта «Самбо в школу». Его поддержит партия «Единая Россия».

Глава городского округа Чехове Михаил Собакин отметил, что в этом году 12 учеников получили высшие баллы, а количество медалистов выросло до 118 выпускников. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Затем специалисты ресурсоснабжающих организаций отчитались о подготовке в отопительному сезону.

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