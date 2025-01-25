Более 65 литров крови собрали в Химках для пациентов госпиталя Вишневского

Более 300 жителей поучаствовали в донорской акции «За жизнь» для бойцов СВО, которые находятся на лечении в госпитале имени Вишневского. Всего собрали более 65 литров крови.

Донорская акция прошла на базе многофункционального социального комплекса «Восход». В ней приняли участие неравнодушные жители, активисты «Молодой гвардии» и партии «Единая Россия», муниципальные депутаты и общественники, в том числе Надежда Смирнова, Артур Каримов и Ольга Кириллова.

«Я, как боец специальной военной операции, всегда принимаю участие и сдаю кровь. Ведь тем, кто находится в госпитале, она всегда очень нужна», — сказал депутат Совета в Химках Артур Каримов.

В ходе акции собрали более 65 литров крови. Она понадобится военным, которые находятся на лечении в госпитале «НМИЦ ВМТ имени Вишневского».

«Слова благодарности всем, кто не остается в стороне и принимает участие в таких акциях, помогает нашим бойцам. Это важно!» — сказала депутат, председатель химкинского Совета медсестер Надежда Смирнова.