Более 65 литров крови собрали в Химках для пациентов госпиталя Вишневского
Более 300 жителей поучаствовали в донорской акции «За жизнь» для бойцов СВО, которые находятся на лечении в госпитале имени Вишневского. Всего собрали более 65 литров крови.
Донорская акция прошла на базе многофункционального социального комплекса «Восход». В ней приняли участие неравнодушные жители, активисты «Молодой гвардии» и партии «Единая Россия», муниципальные депутаты и общественники, в том числе Надежда Смирнова, Артур Каримов и Ольга Кириллова.
«Я, как боец специальной военной операции, всегда принимаю участие и сдаю кровь. Ведь тем, кто находится в госпитале, она всегда очень нужна», — сказал депутат Совета в Химках Артур Каримов.
В ходе акции собрали более 65 литров крови. Она понадобится военным, которые находятся на лечении в госпитале «НМИЦ ВМТ имени Вишневского».
«Слова благодарности всем, кто не остается в стороне и принимает участие в таких акциях, помогает нашим бойцам. Это важно!» — сказала депутат, председатель химкинского Совета медсестер Надежда Смирнова.
Для жителей Химок, которых удостоили знаком «Почетный донор», предусмотрены бесплатный проезд в общественном транспорте и 50% ежемесячной компенсации за коммунальные услуги.
Донором может стать любой человек от 18 лет без вредных привычек и хронических заболеваний. Центр переливания в Химках располагается на базе поликлиники № 1 на улице Чкалова, 2/21. Забор крови проводят по понедельниках и средам с 7:00 до 11:30. Необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (495) 572-11-50. Донор должен предъявить паспорт и СНИЛС, а накануне исключить из рациона жирную пищу, орехи, колбасы и молочную продукцию.