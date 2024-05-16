Более 65 километров тротуаров построят в Подмосковье к осени | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 12:42 Более 65 километров тротуаров построят в Подмосковье к осени Минтранс Подмосковья

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Дорожные рабочие приступили к строительству тротуаров в девяти городских округах Подмосковья. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, работы начались в Красногорске, Истре, Солнечногорске, Талдомском, Коломенском Солнечногорске, Одинцовском, Раменском и Дзержинском округах.

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«В мае планируем начать строительство еще 34 километров новых тротуаров. Все тротуары дорожники обустроят с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой для комфорта маломобильных граждан», — пояснил Гержик.

Всего к осени планируется обустроить более 65 километров новых тротуаров вдоль региональных дорог в 35 округах, а 18 построят по результатам голосования жителей на сайте «Добродел».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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