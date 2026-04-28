Более 65 единиц техники задействовали для уборки улиц в Солнечногорске

В Солнечногорске коммунальные и дорожные службы продолжают работать в круглосуточном режиме из-за аномального снегопада. На 28 апреля на территории округа задействовали 67 единиц специализированной техники.

Основные усилия сосредоточены на очистке дорог и их обработке жидкими противогололедными реагентами. В работах участвуют восемь дорожных погрузчиков и пять компактных, которые убирают снег с обочин, парковок и дворовых территорий. Дополнительно используются пять комбинированных дорожных машин, а для вывоза снежных масс привлечены шесть самосвалов.

Отдельное внимание уделяется расчистке проезжей части и удалению аварийных деревьев. Для этих работ задействованы четыре автовышки, с помощью которых проводится опиловка поврежденных деревьев. Древесные остатки перерабатываются на месте с использованием специальной дробилки.

«Все службы работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить нормальное движение и обеспечить безопасность жителей», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Жителям напоминают, что при чрезвычайных ситуациях — падении деревьев, отключениях электроэнергии и иных происшествиях — необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112 или на горячую линию главы округа: 8 (800) 201-67-47.