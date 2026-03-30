Более 65 домовладений подключили к газу в Истре с начала года

Более 65 жилых домов подключили к газу в Истре с начала года. На сегодняшний день с момента старта программы подано 6649 заявок от жителей.

Главное преимущество программы социальной газификации заключается в том, что газовые трубы прокладывают до границ земельных участков бесплатно для заявителей. С начала реализации программы заключили 3832 комплексных договора, количество отводов к домам достигло 6024.

В программу входят бесплатные работы внутри участка заявителя и газовое оборудование до 80 тысяч рублей. Льготы предусмотрены для многодетных семей, членов семей участников и ветеранов Великой Отечественной войны, граждан, мобилизованных на военную службу указом президента Российской Федерации, или одного из членов их семьи, ветеранов боевых действий и ряда других льготных категорий.

Подать заявку на социальную газификацию можно на сайте «Мособлгаза».