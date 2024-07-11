Более 64 тысяч детей отдохнули в школьных лагерях Подмосковья в первую смену

Более 64 тысяч детей отдохнули в школьных лагерях дневного пребывания в первую смену. В этом году их число превысило 900 на территории всего региона.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, для детей провели тематические смены, которые посвятили спорту, патриотизму, Году семьи, а также творчеству и другим темам. Программы воспитания в каждом лагере разработали с учетом рекомендаций Министерства просвещения России.

Вторая смена стартует 15 июля, которую посетят около пяти тысяч ребят.

В ведомстве добавили, что особое внимание уделяется поддержке детей с ОВЗ, а также ребятам из социально незащищенных семей.

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