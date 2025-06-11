Более 64% девятиклассников сдали ОГЭ по математике на 4 и 5

В Подмосковье подвели итоги ОГЭ по математике. Экзамен прошел 3 июня. В нем приняли участие около 98 тысяч девятиклассников. В Министерстве образования Московской области сообщили, что более 64% ребят сдали ОГЭ хорошо и отлично.

«Более половины девятиклассников уверенно справились с экзаменом, показав хорошее усвоение базовой программы. Оценку „отлично“ получили 11% участников, 53,3% — „хорошо“», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По ее словам, результаты показывают, что школы системно готовят учеников, а сами ребята стараются. Власти региона и дальше будут поддерживать как сильных школьников, так и тех, кому нужна помощь в учебе.

ОГЭ состоял из двух частей: 19 заданий в первой и шесть — во второй. На выполнение отвели почти четыре часа — 235 минут. При этом калькуляторы использовать было нельзя.

Экзамен писали на 605 площадках. Все они были оборудованы камерами, металлодетекторами и средствами, блокирующими мобильную связь. Контроль за проведением обеспечивали более тысячи общественных наблюдателей. Тем, кто получил неудовлетворительную оценку, дадут шанс пересдать экзамен — резервный день назначен на 30 июня.