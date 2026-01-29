Более 6300 обращений поступило в Систему-112 Одинцовского округа
За период с 19 по 25 января в Систему-112 округа поступило более 6300 обращений от жителей. Большая часть вызовов была адресована скорой медицинской помощи, а в полицию обратились 955 раз.
Операторы предупреждают жителей Одинцовского округа, что с наступлением холодов увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах. Стремясь поддержать тепло, люди используют для обогрева помещений отопительные печи, электронагревательные приборы, газовые плиты и духовки. Их неправильная эксплуатация часто становится причиной большой беды.
Чтобы избежать пожара, выполняйте элементарные правила безопасности: установкой нового отопительного оборудования должны заниматься квалифицированные специалисты, проверка отопительных систем должна производиться специалистами ежегодно. Обязательно чистите бойлеры, печи, дымоходы и печные трубы.