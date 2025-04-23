Более 6300 человек посетили всероссийскую ярмарку трудоустройства в Подмосковье

Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время Возможностей» прошел в Подмосковье с 16 по 19 апреля. Более 6 тысяч соискателей смогли лично пообщаться с работодателями. По итогам мероприятия около 1,5 тысячи человек получили предложения о трудоустройстве.

Встречи прошли на семи площадках: в Ступине, Домодедове, Орехово-Зуеве, Клину, Котельниках, Подольске, Ногинске очно, а также онлайн. Суммарно вакансии представили 215 работодателей. Они предложили почти 4 тысячи рабочих мест. Об этом пишет Минсоцразвития МО.

«Такие мероприятия — эффективный инструмент для закрытия кадровой потребности региона. Она высока — при официальном количестве безработных в регионе чуть больше пяти тысяч соискателей, предприятия сейчас предлагают свыше 71 тысячи рабочих мест», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.