Более 63 гектаров земли обработают от борщевика Сосновского в Солнечногорске

Администрация Солнечногорска заключила соглашение с «Компанией Юнити+» для выполнения комплексных работ по уничтожению борщевика Сосновского. В этом году планируют провести обработку 263 участков, общая площадь которых составляет более 63 гектаров.

Контроль за соблюдением норм благоустройства осуществляется также в отношении частных земель. Если владельцы ничего не делают для уничтожения борщевика на своей территории, они получают предупреждения о недопустимости нарушений и предписания на устранение выявленных несоответствий. Уже выдали 45 таких документов — из них 33 предупреждения и 12 предписаний. При повторном нарушении налоговая ставка на землю сельскохозяйственного назначения может увеличиться с 0,3% до 1,5%.

«По состоянию на 30 июня специалисты обработали 12 участков — это более девяти гектаров. Работы продолжат до конца лета. Их выполняют в два этапа, как с помощью химических средств, так и механическим способом — скашиванием и удалением растений вручную», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Жители муниципалитета могут сообщить о случаях зарастания борщевиком в Отдел сельского хозяйства по номеру 8 (496) 263-13-30, на «горячую линию» главы округа по телефону 8 (800) 201-67-47 и на круглосуточные номера 8 (800) 550-65-22, 8 (495) 668-01-25.

Обращения рассматривают в течение восьми рабочих дней, при этом время обработки зависит от сложности выполняемых работ и общего количества поступивших заявок.