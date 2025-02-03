Более 6,2 млн человек посетили парки Подмосковья в январе

В январе парки и лесопарки Московской области привлекли более 6,2 миллиона посетителей. Итоги первого месяца подвели в Министерстве благоустройства Московской области.

В Московской области насчитывается 209 парков и лесопарков, в них работают 40 катков с искусственным льдом. С начала зимнего сезона их посетило более 670 тысяч человек. Также в области проложено 184 лыжные трассы общей протяженностью свыше 900 километров.

«Наша цель — увеличить количество парков и лесопарков в Московской области и сделать их более популярными. Для этого мы работаем над благоустройством новых территорий, поддерживаем порядок в парках и контролируем уборку», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Михаил Хайкин.

Самым посещаемым в январе стал парк «Пехорка» в Балашихе, который привлек 234 тысячи человек. В парке есть детские площадки, спортивные зоны и скейт-парк. На территории обустроена набережная для прогулок, а для активного отдыха можно взять напрокат спортивный инвентарь.

На втором месте по популярности оказался Центральный парк культуры и отдыха в Долгопрудном. Он основан 19 апреля 1975 года в честь 30-летия Победы. В 2021 году здесь заменили хоккейную коробку, установили новую детскую площадку и площадку для мероприятий. Для любителей активного отдыха есть скейт-парк.

Третьим по посещаемости стал Центральный парк в Пушкинском округе, его посетили более 151 тысячи человек. Здесь есть оборудованная прогулочная зона, детская площадка, спортивные комплексы, шахматные и теннисные столы.