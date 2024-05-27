Более 600 жителей Подмосковья прошли онкодиагностику кожи в выходные
День открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню диагностики меланомы, прошел в Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья. Обследования прошли 615 человек.
По словам министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка, 64 человека направили на дополнительные обследования. По итогу у трех пациентов выявили онкологическое заболевание.
С подробной информацией о работе онкологической службы в Подмосковье можно ознакомиться на сайте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство больничного комплекса в Хотькове завершат к сентябрю.
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