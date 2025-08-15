Более 600 жителей переедут из аварийного фонда в новый дом в Дмитрове

Многоквартирный дом в микрорайоне ДЗФС построили по региональной государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». До конца текущего года новоселье в нем отметит 681 человек из 20 домов, признанных аварийными.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов побывал на объекте и проверил качество работ. 12-этажный дом с пятью подъездами оснащен пассажирскими и грузовыми лифтами, противопожарными системами, видеонаблюдением, колясочными и помещениями для обслуживающего персонала. ​​​Все однокомнатные квартиры имеют метраж 36 квадратных метров, двухкомнатные — от 44, трехкомнатные — от 65.

Михаил Шувалов подчеркнул, что каждая семья, переезжающая в новый дом, должна быть уверена в его качестве, безопасности и продуманной инфраструктуре. «Мы держим на особом контроле сроки, уделяем внимание деталям — от благоустройства дворов до работы управляющих компаний. Это не просто новые квадратные метры, а улучшение качества жизни сотен дмитровчан», — отметил он.

Строителям поручено в течение недели устранить все имеющиеся недочеты и закончить обустройство детских и спортивных площадок.