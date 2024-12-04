Более 600 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья в 2024 году

Подмосковные спасатели помогли выйти из леса 627 жителям с начала года. Звонки от них поступили в Единую службу спасения 112.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, служба круглосуточно принимает обращения жителей, в том числе от тех, кто заблудился. Информацию передают участковым лесничим, в поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт» и МЧС.

«С начала 2024 года мы получили звонки от 627 человек, которые заблудились в лесу. С просьбой помочь найти дорогу домой звонили сами потерявшиеся или их родственники и соседи. К счастью, все вернулись к своим родным», — рассказал председатель комитета Евгений Агулов.

Осенью дорогу из леса домой не смогли найти 63 человек. Это 27 мужчин, 26 женщин и 10 детей. Большинство было одето в камуфляжные и неяркие вещи.

В состав группы риска входят пожилые люди, подростки, дети и те, кто отправился в лес с разряженным телефоном или без него.

Жителям напомнили брать с собой в поход воду, перекус, спички, необходимые лекарства, а также одеваться в яркое и зарядить телефон. Во время путешествия по лесу важно обращать внимание на ориентиры: тропы, большие камни и многое другое.