Более 600 вакансий представят на ярмарке труда в Одинцовском округе

Фото: Медиасток.рф

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Одинцовском округе 28 июня. Крупные российские компании предложат порядка 600 вакансий в самых разнообразных направлениях.

Особенность ярмарки в том, что на ней будут действовать специальные предложения для выпускников высших и средних учебных заведений, участников специальной военной операции, людей предпенсионного возраста и инвалидов.

Также гости мероприятия смогут ознакомиться с работами мастеров, которые уже открыли свой бизнес, благодаря поддержке Центра занятости Подмосковья.

Ярмарка трудоустройства пройдёт по адресу: рабочий поселок Большие Вяземы, Можайское шоссе, 2а, корпус 5, Технический центр «Волин». Гостей будут ждать 28 июня с 10:00 до 14:00.

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