Более 600 участников собрали соревнования «Подольская лыжня»

Традиционные старты прошли в Дубровицком лесу уже в 41-й раз. На старт вышло более 600 лыжников всех возрастов из разных городов Подмосковья.

Слова напутствия перед началом состязаний сказал участникам заместитель главы городского округа Вадим Буров. «Рад приветствовать вас на Подольской земле в этот морозный день. Молодцы, что приехали, не побоялись. Пусть победит сильнейший, и чтобы каждый из вас ушел с гордостью за свой результат», — сказал Вадим Буров.

Старты посвятили легендарным наставникам, которые создавали спортивную славу Подольска: Нине Федоровой, Виктору Сафронову и Александру Ефимову. Перед началом забегов участники почтили память учителей аплодисментами.

Дистанции для взрослых и детей были разными — от 500 метров до 5 километров. Самому младшему лыжнику — Ване Савельеву из Раменского — всего четыре года. Ваня, а также его брат и сестра получили кубки за участие в соревнованиях. Победителей и призеров также наградили кубками и медалями

После финиша все могли согреться горячим чаем и кашей с полевой кухни.