Более 600 участников «Активного долголетия» освоили телемедицину в Подмосковье

Жители Подмосковья могут получить консультации врачей дистанционно при помощи телемедицины. Записаться на них можно через мобильное приложение. Его уже освоили более 600 участников клуба «Активное долголетие».

Представители старшего поколения научились записываться на дистанционные консультации врачей на занятиях в клубе. Их проводят представители регионального Минздрава и Минсоцразвития.

«Понимаем, что старшему поколению может быть сложно самостоятельно освоить приложение, поэтому совместно с Минсоцразвития запустили обучающие курсы для участников клуба „Активное долголетие“», — отметил глава областного Минздрава Максим Забелин.

При помощи телемедицины можно продлить электронный рецепт на лекарство, проконсультироваться по итогам диспансеризации или сданных анализов, а также скорректировать лечение.

Записаться на онлайн-прием к врачу можно через региональный портал «Здоровье», информат в поликлинике, по телефону 122 или на приеме врача.