Более 600 учащихся Подмосковья посетили всероссийский слет студотрядов

В Москве завершился всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный 65-летию движения и 20-летию его возрождения. В мероприятии участвовали свыше 600 представителей студотрядов Московской области, включая волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

Слет включал спартакиаду и творческий фестиваль, где студенты показали свои спортивные и креативные способности. Московское областное отделение РСО добилось высоких результатов. Так, представители региона заняли первое место в номинации «Танцевальный коллектив», второе — в «Ветеринарии» и «Музыкальной группе», третье — в «Матросе-спасателе», «Художественном фото», «Рекламном видеоролике», «Волейболе», «ГТО» и «Общем зачете».

Призовые награды завоевали студенты из Дмитровского техникума, Государственного университета просвещения, Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана и Технологического университета имени Леонова.

Национальная премия «Труд Крут» отметила лучшим СМИ за освещение трудоустройства молодежи издание «Региональное информационное агентство Московской области». Помимо этого, кубок прогресса получил Московский областной РСО, численность которого с 2020 года превысила пять тысяч человек.