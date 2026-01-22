Более 600 учащихся Химок вышли в региональный этап Всероссийской олимпиады

611 учеников из Химок успешно преодолели городской этап Всероссийской олимпиады школьников и вышли в региональный тур. Всего в областном этапе примут участие около 28 тысяч школьников, при этом самыми популярными предметами стали экономика, география, право, обществознание и экология.

Ребята показали высокие результаты по обществознанию, русскому языку, литературе, географии и экономике.

«Прохождение в региональный тур олимпиады показывает высокий уровень подготовки наших школьников. Это большая заслуга не только самих ребят, но и их педагогов, которые передают свои знания и опыт подрастающему поколению», — отметил депутат Химок Евгений Иноземцев.

Наибольшее количество финалистов подготовили лицей № 15 и школа «Триумф».

Всероссийская олимпиада школьников предоставляет победителям и призерам возможность поступления в ведущие вузы страны без экзаменов, а также шанс войти в состав национальных сборных для участия в международных интеллектуальных соревнованиях.