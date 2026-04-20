Более 600 тысяч школьников Подмосковья напишут ВПР в апреле

Всероссийские проверочные работы начались в школах страны 20 апреля. Их напишут более 600 тысяч учащихся Подмосковья из более чем 900 школ.

В течение месяца школьники будут выполнять задания по установленному графику. Четвероклассники напишут ВПР по трем предметам, а все остальные классы — по четырем.

«Обязательными для всех классов являются работы по русскому языку и математике, а остальные предметы распределяются на федеральном уровне. Информация о конкретных предметах для каждого класса будет доступна в личном кабинете в ФИС ОКО за неделю до проведения работ», — сказали в Минобразования Подмосковья.

Почти 80 школ Подмосковья выбрали проведение ВПР в компьютерной форме. Их напишут с 20 по 29 апреля.

Школы также могут рассмотреть возможность проведения работ в качестве мероприятий для контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Такое решение необходимо оформить в локальных актах образовательных учреждений.