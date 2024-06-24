Более 600 свечей зажгли на площади Славы в Балашихе в День памяти и скорби

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

В Балашихе прошла Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти». Картину из 600 огней зажгли на площади Славы.

Муниципальные депутаты, молодогвардейцы, волонтеры и жители Балашихи приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти». Они составили из 600 свечей изображение Ордена Отечественной войны. Так в округе почтили память павших героев, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны и погибли на фронтах сражений.

«Это дань уважения и признательности тем героям, которые отстояли нам мир во всем мире», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов.

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