Более 600 свечей зажгли на площади Славы в Балашихе в День памяти и скорби
В Балашихе прошла Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти». Картину из 600 огней зажгли на площади Славы.
Муниципальные депутаты, молодогвардейцы, волонтеры и жители Балашихи приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти». Они составили из 600 свечей изображение Ордена Отечественной войны. Так в округе почтили память павших героев, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны и погибли на фронтах сражений.
«Это дань уважения и признательности тем героям, которые отстояли нам мир во всем мире», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов.
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