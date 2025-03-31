Более 600 спортсменов выступили на Кубке чемпионов Swimcup в Раменском

Более 600 спортсменов приняли участие в международных соревнованиях по плаванию Swimcup в Раменском. В Министерстве физической культуры и спорта региона сообщили, что это был самый масштабный турнир сезона 2024/2025. В заплывах в комплексе «Сатурн» участвовали пловцы от восьми до 70 лет.

Спортсмены соревновались на дистанциях 50 и 100 метров разными стилями: вольным, на спине, брассом и баттерфляем. Более 100 участников выполнили нормативы на новые спортивные звания, а 28 человек установили личные рекорды.

​«С каждым заплывом я вижу, как наши участники набирают форму, показывают лучшие результаты и готовятся к самым ответственным соревнованиям весны и лета. Ровно два месяца остается до первого старта на открытой воде в Подмосковье. В последний день весны, 31 мая, мы ждем всех на Кореневском карьере — одном из самых живописных мест в нашей стране», — отметил организатор соревнований, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

Все финишеры получили памятные медали с уникальным дизайном. Также гостей ждали развлекательная программа и фотосессия. Следующий турнир Swimcup на закрытой воде пройдет 20 апреля в «Сатурне». Подробности и регистрация — на официальном сайте соревнований.

Напомним, серия Swimcup проводится при поддержке Минспорта Подмосковья в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».