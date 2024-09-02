Более 600 спортсменов приняли участие в соревнованиях на открытой воде в Подмосковье

Фото: Кубок чемпионов «Swimcup»

Финальный турнир по плаванию на открытой воде прошел в Рузе на Озернинском водохранилище 31 августа. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, участники преодолели дистанции 1000 метров, 1852 метра и 5000 метров, а также проплыли эстафету три по 300 метров.

​«Хочу поздравить всех участников и зрителей с ярким завершением сезона на открытой воде в Подмосковье. По хорошей традиции этот старт собрал настоящих звезд плавания, лидеров сезона и постоянных участников соревнований», — отметил многократный чемпион мира по плаванию, организатор турнира Евгений Безрученко.

На территории Московской области в прошедшем летнем сезоне прошло уже шесть турниров Кубка чемпионов Swimcup, которые собрали более 2500 любителей плавания.

Старты международной серии Swimcup в Подмосковье традиционно проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».​

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