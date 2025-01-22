Более 600 спорсменов выступили на первенстве по дзюдо в Орехово-Зуеве

Первенство Московской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет прошло в Орехово-Зуеве. Соревнования собрали свыше 600 спортсменов. Схватки проводились в шести весовых категориях — от 34 до 55 килограммов.

«Сегодня лучшие, что завоевывает медали, отбираются на первенство Центрального федерального округа. Воспитание характера, силы, воли, ловкости и для здорового образа жизни, и для спорта — это хороший вектор», — отметил президент федерации дзюдо Московской области Олег Борисов.

В Министерстве физической культуры и спорта региона отметили, что турнир провели по новым правилам, вступившим в силу 1 января. Так, в соревнования вернули старую оценку — юко, разрешили выходы за татами, а также позволили брать нетрадиционные захваты.

Турнир прошел во дворце спорта «Молодежный», где 21 февраля состоится чемпионат и первенство России по дзюдо в дисциплине «ката». ​