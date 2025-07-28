Более 600 скамеек отремонтировали в подмосковных дворах с начала лета

Во дворах Подмосковья специалисты управляющих компаний обновили 645 лавочек с начала лета. Работы выполняли по заявкам жителей в рамках плана, сообщили в министерстве по содержанию территорий региона.
Больше всего работ провели в Балашихе, там отремонтировали 58 скамеек. В Лобне обновили 54 лавочки, а в Одинцовском — 47. В основном устраняли трещины, сколы, ремонтировали каркасные элементы. Также удаляли коррозию, граффити и надписи.
В подмосковном министерстве напомнили, что за содержание лавочек отвечают управляющие компании. В случае дефектов нужно сообщать им или в территориальный отдел ведомства.
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