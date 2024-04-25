Более 600 школьников стали участниками фестиваля «Путь навыков» в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 13:36 Более 600 школьников стали участниками фестиваля «Путь навыков» в Подмосковье Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Противне Министерство образования Московской области

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Более 600 учащихся 8-9 классов приняли участие в фестивале профессий «Путь навыков». Мероприятие провели во Дворце спорта «Импульс» в Протвине.

Старшекурсники Ступинского техникума им. А. Т. Туманова провели мастер-классы для школьников по компетенциям «Сварочное производство» и «Графический дизайн». Кроме того, педагоги оказали профориентационные консультации.

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Студенты и преподаватели Чеховского техникума рассказал о таких темах как, «Пожарная безопасность», «Индустрия красоты», «Поварское дело», «Электромонтаж», «Промышленная механика и монтаж», «Управление складированием».

Старшекурсники также рассказали ребятам об учебном процессе в колледже, а преподаватели провели различные консультации. Кроме того, учащиеся продемонстрировали свои способности в различных областях деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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