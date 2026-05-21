Более 600 школьников приняли участие в футбольном турнире в Ленинском округе

В Ленинском округе завершился двенадцатый турнир по футболу «Удар в девятку», объединивший свыше 600 участников из 16 образовательных учреждений. Соревнования прошли среди четырех возрастных категорий.

Главный судья соревнований, тренер Центра физической культуры и спорта «Лидер» Сергей Кухто отметил, что популярность турнира растет, все участники готовятся серьезно и очень ждут его. На первом этапе с помощью слепого жребия определяются пары команд, а попадание в восьмерку сильнейших дает старт матчам на вылет. Победитель получает право представлять округ на областных соревнованиях «Кожаный мяч».

По итогам состязаний победу одержали команда Развилковской школы (2011–2012 года рождения), команда Видновской школы № 2 (2013–2014), команда Видновской школы № 5 (2015–2016) и команда Видновской школы № 11 (2017–2018). В рамках турнира также состоялись матчи среди воспитанников дошкольных отделений, в которых приняли участие 18 команд из детских садов округа.

Ученик Развилковской школы Дмитрий Полянский добавил, что приезжать на турнир очень интересно, тем более выход в область впереди. Команда у них хорошая, сыгранная.

Традиционный турнир «Удар в девятку» организован Центром физической культуры и спорта «Лидер» при поддержке администрации округа и проводится дважды в год — весной и осенью. Соревнования являются важным этапом подготовки юных спортсменов и дают возможность лучшим игрокам защищать честь муниципалитета на региональном уровне.