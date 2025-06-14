Более 600 школьников отправились в Чехове в лагеря летнего пребывания

С июня в общеобразовательных школах муниципального округа Чехов начали работать лагеря дневного пребывания, в этом году их 25. А для ребят постарше в 17 учреждениях открыли профильные площадки.

Для школьников в возрасте от семи до 12 лет заработали 25 лагерей, в них отправились 560 человек. А для учащихся от 12 до 15 лет в 17 зданиях школ предусмотрели профильные площадки, их посетят 200 ребят. По словам заместителя директора гимназии № 7 Марины Недвецкой, в прошлом году такой формат отдыха понравился многим детям и их родителям.

«С набором не было сложностей. Приоритет отдавали, в первую очередь, льготным категориям. Это дети участников специальной венной операции, ребята из многодетных семей и находящиеся в трудной жизненной ситуации», — пояснила педагог.

Второй год подряд в гимназии № 7 работает лагерь «Поколение первых». Там занимаются 73 школьника. Ребят распределили по четырем отрядам, один из которых — спортивный.

«Очень большая нагрузка у детей при выполнении цифровых домашних заданий, много сидят над учебниками и за партами. Поэтому решили, что лагерь должен быть спортивного направления, чтобы ребята больше двигались, а не сидели в телефонах», — отметила учитель физической культуры Наталья Бессонова.