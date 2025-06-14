Более 600 школьников отправились в Чехове в лагеря летнего пребывания
С июня в общеобразовательных школах муниципального округа Чехов начали работать лагеря дневного пребывания, в этом году их 25. А для ребят постарше в 17 учреждениях открыли профильные площадки.
Для школьников в возрасте от семи до 12 лет заработали 25 лагерей, в них отправились 560 человек. А для учащихся от 12 до 15 лет в 17 зданиях школ предусмотрели профильные площадки, их посетят 200 ребят. По словам заместителя директора гимназии № 7 Марины Недвецкой, в прошлом году такой формат отдыха понравился многим детям и их родителям.
«С набором не было сложностей. Приоритет отдавали, в первую очередь, льготным категориям. Это дети участников специальной венной операции, ребята из многодетных семей и находящиеся в трудной жизненной ситуации», — пояснила педагог.
Второй год подряд в гимназии № 7 работает лагерь «Поколение первых». Там занимаются 73 школьника. Ребят распределили по четырем отрядам, один из которых — спортивный.
«Очень большая нагрузка у детей при выполнении цифровых домашних заданий, много сидят над учебниками и за партами. Поэтому решили, что лагерь должен быть спортивного направления, чтобы ребята больше двигались, а не сидели в телефонах», — отметила учитель физической культуры Наталья Бессонова.
В этом году в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне в лагерях большое внимание уделяют патриотическому воспитанию. В школе № 3 организовали профильную смену «Движения первых „Первооткрыватели лета“». Как рассказала начальник отделения дневного пребывания Ольга Новгородская, ребята каждый день выполняют миссии, которые помогают им развить лидерские качества и чувство патриотизма.
«Очень важно, чтобы лагерь стал для детей местом, где они смогут раскрыть свои таланты, найти новых друзей. Мы сделали все, чтобы ребятам было весело и интересно», — добавила Ольга Новгородская.
Помимо этого, в школе № 3 реализовали региональный проект Московской области «Умные каникулы». Учащиеся посещают экскурсии и мастер-классы, а также расширяют кругозор.
Напомним, что летняя смена продлится до 9 июля.