Более 600 раз воспользовались услугой для приемных семей в Подмосковье

С начала года более 600 семей в Московской области воспользовались электронной услугой «Назначение денежных средств на организацию отдыха приемной семьи», доступной на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Приемные семьи в Подмосковье могут один раз в год получить компенсацию на отдых для детей, включая родных, или оформить материальную помощь. Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы, включая подтверждение оплаты путевок со счета приемного родителя. Согласие супруга можно получить онлайн через его личный кабинет на региональном портале при совместной подаче заявления.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней и доступна на региональном портале в разделе «Семья» – «Опека и попечительство» [https://uslugi.mosreg.ru/services/22907].