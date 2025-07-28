Более 600 рабочих мест создаст распределительный центр в Истре

В Истре откроется крупнейший распределительный центр сетевого косметического магазина. Благодаря этому более 600 жителе округа смогут найти работу в сфере складской логистики.

Компания уже ведет набор персонала для работы на этом распределительном центре, включая кладовщиков, водителей, бригадиров, операторов складов и других специалистов в области складской логистики. Новый склад разместится на территории индустриального парка «Ориентир-Запад».

Отметим, что его строительство полностью адаптировано под потребности бьюти-ритейлера в хранении, сортировке и транспортировке парфюмерно-косметической продукции.

Это будет один из крупнейших распределительных центров сети «Золотое Яблоко», и ежегодно здесь будут обрабатывать свыше 100 миллионов единиц продукции, обеспечивая поставки во все точки сети.