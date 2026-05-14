Более 600 протоколов о нарушениях лесного законодательства составили в Подмосковье

С января по апрель 2026 года лесной охраной Комитета лесного хозяйства Московской области был проведен значительный объем работы по обнаружению и предотвращению нарушений лесного законодательства.

За указанный период было составлено свыше 600 протоколов об административных правонарушениях. Наиболее часто встречались случаи незаконного занятия лесных участков, а также нарушения правил санитарной и пожарной безопасности. Кроме того, были выявлены факты незаконной рубки лесных насаждений.

По итогам рассмотрения дел общая сумма наложенных штрафов превысила 29 миллионов рублей, из которых почти 26 миллионов уже взыскано в бюджет. Более 10,5 миллионов рублей взыскано с нарушителей в счет возмещения вреда окружающей среде.

Контроль за соблюдением лесного законодательства остается одним из приоритетов для сохранения природных богатств Подмосковья. Работа лесной охраны продолжается.