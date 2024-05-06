Более 600 проблем с мусоропроводом решили в Подмосковье с марта | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 16:15 Более 600 проблем с мусоропроводом решили в Подмосковье с марта ГУСТ МО

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Управляющие компании под контролем инспекторов ГУСТ Московской области отработали свыше 600 заявок по мусоропроводам с начала весны. Среди выполненных работ — мойка и дезинфекция.

В числе прочего работы выполнили в городском округе Подольск. Здесь привели в порядок мусоропроводы в домах № 24а и № 30а на Быковской улице, в доме № 7б на улице Клемента Готвальда, а также в микрорайоне Климовск на улицах Ихтиманская и на Школьная.

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Заявку управляющей компании можно направить по короткому номеру 122*4, где вызов примет робот Женя. После отработки заявки Женя сделает обратный звонок, чтобы подтвердить, что проблема решена.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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