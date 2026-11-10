Более 600 объектов теплового хозяйства перевели на зимний режим в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Специалисты филиала госучреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны России по Московскому военному округу перевели на зимний режим работы более 600 объектов теплового хозяйства в Одинцове. В их числе 434 котельные.

Это составляет 100% от общего числа теплогенерирующих объектов в Московском военном округе.

Отремонтировали восемь объектов казарменно-жилищного фонда, 11 объектов теплового хозяйства, пять объектов водоснабжения и канализования и один электросетевой объект. Также завершили все необходимые текущие ремонтные работы, что позволяет минимизировать риски неполадок в зимний период. Внутридомовые сети прошли промывку, тщательную проверку прошла автомобильная и специальная техника.

Филиал учреждения по Московскому военному округу обслуживает 1021 военный городок в Смоленской, Курской, Московской, Калужской, Воронежской, Тверской, Нижегородской, Владимирской, Костромской, Ярославской и Брянской областях.