Более 600 миллионов рублей выплатили на питание молодым матерям и беременным в Подмосковье

В Московской области продолжается реализация программы поддержки беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет. С 2020 года свыше 170 тысяч женщин воспользовались правом на получение специальных выплат для обеспечения полноценным питанием.

Программа предусматривает различные суммы в зависимости от категории получателя.

Беременным женщинам положено по 400 рублей ежемесячно начиная с 12-й недели. Кормящие матери имеют право на тысячу рублей в месяц в течение полугода после родов при условии исключительно грудного вскармливания. Для детей на искусственном или смешанном вскармливании установлены выплаты: 1000 рублей до года и 600 рублей — от одного года до трех лет.

«Оформить выплату достаточно просто: в личном кабинете на портале госуслуг приходит уже готовое заявление, которое нужно только проверить и подписать», — пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

По данным Министерства социального развития региона, общий объем выплат с января превысил 600 миллионов рублей.

Особенностью программы является автоматическое продление участия при изменении статуса получателя, в том числе при переходе от беременности к периоду кормления, если первоначально было дано соответствующее согласие.

Оформить заявление можно через портал государственных услуг Московской области по ссылке.