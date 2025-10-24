Более 600 метров труб проложили в поселке Пречистое под Истрой

В поселке Пречистое муниципального округа Истра продолжаются работы по капитальному ремонту тепловых сетей. Здесь уже полностью заменили изношенные участки труб систем отопления и горячего водоснабжения.

Кроме этого, в населенном пункте капитально обновили тепловую камеру и возвели новую для дома № 46. Это было необходимо для переноса тепловых сетей с территории детской площадки. Сейчас для завершения этого объекта осталось установить только люк. Кроме того, у дома № 46 планируют заменить еще около 400 метров труб.

Специалисты проводят теплоизоляцию сварных швов и выполняют временное благоустройство территории. Окончательная укладка асфальта будет произведена позже.

Эти работы позволят обеспечить стабильную и бесперебойную подачу тепла и горячей воды в дома № 1, № 2, № 11 и № 46 в поселке Пречистое. Завершить модернизацию планируют до конца этого года.