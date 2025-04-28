Более 600 метров берега Москвы-реки очистили волонтеры из Звенигорода

В Одинцовском округе продолжается активная весенняя уборка, которая проходит в рамках месячника благоустройства. В муниципалитете прошло несколько крупных субботников. Один из них прошел на побережье Москвы-реки 26 апреля.

Здесь местные жители и волонтеры успешно очистили более 600 метров береговой линии, начиная от пляжа дома отдыха «Связист» и заканчивая кафе «Пристань». Этот субботник способствовал не только улучшению экологии, но и развитию патриотическому воспитанию, поскольку после мероприятий стали доступнее пешеходные маршруты вдоль мест, связанных с боевой славой Звенигорода.

В уборке приняли участие десятки человек. Жители объединились в инициативную группу «Прогулки по берегу Москвы-реки». В нее вошли и представители благотворительных организаций, сотрудники территориального общественного самоуправления Звенигорода, активисты, волонтеры и любители водных видов спорта.

В качестве благодарности организаторы угостили участников полевым обедом и чаем, а также провели им экскурсий по Саввино-Сторожевскому монастырю. Это мероприятие стало не только шагом к чистоте и благоустройству природы, но и укрепило дух единства среди жителей, которые объединены общей целью — заботой о своей земле.