Более 600 лыжников приняли участие в спортивном турнире в Одинцове

Спортивное мероприятие прошло 23 февраля в Одинцовском парке имени Ларисы Лазутиной. Соревнования включали несколько дисциплин: индивидуальные гонки на дистанциях от 600 метров до пяти километров, семейную эстафету и корпоративную эстафету.

В семейной эстафете участвовали 60 человек, объединенные в команды из детей и родителей. Каждый член семьи проходил дистанцию 600 метров, а победители определялись по общему результату.

Корпоративная эстафета собрала 13 команд из различных ведомств и предприятий. Участникам предстояло преодолеть четыре этапа по 1000 метров, причем в каждой команде обязательно должна была быть хотя бы одна женщина.

Почетным гостем соревнований стал серебряный призер олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский. Лыжник не только поприветствовал участников, но и провел для них профессиональную разминку.

Также на старт вышли биатлонист Владимир Драчев, четырехкратный чемпион мира и обладатель Кубка мира, и российская космонавт-испытатель, Герой России Анна Кикина, поддержавшие участников.

Все финишировавшие спортсмены получили коллекционные медали, каждая из которых имеет уникальный дизайн. Также здесь наградили лучшие пары «ребенок-родитель».

Призы получили шесть пар, показавшие наилучшие результаты по сумме занятых мест. Помимо спортивной программы, гостей ждали развлекательные мероприятия и спортивная лотерея, которые добавили азарта зрителям и болельщикам.