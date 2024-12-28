Более 600 лифтов установили в домах Подмосковья в этом году

Подмосковный технадзор подвел итоги года. Специалисты проконтролировали качество капремонта более 2500 многоквартирных домов в рамках региональной программы. Благодаря их работе обновлены фасады, крыши, фундаменты, инженерные сети и подъезды.
За год удалось установить 600 новых лифтов в 240 домах и отремонтировать 1800 газовых систем в 930 домах.
«Благодаря слаженной работе специалистов всех уровней, включая экспертов ГБУ МО „УТНКР“, в 2024 году завершены работы по капремонту более 5400 систем в 2500 многоквартирных домах Подмосковья. Это огромный шаг к улучшению качества жизни жителей региона», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
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