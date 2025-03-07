Более 600 культурных мероприятий проведут в библиотеках Подмосковья весной

Весной библиотеки Подмосковья проведут более 600 мероприятий для детей и взрослых — фестивали, ярмарки, концерты и мастер-классы. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что уже за первую неделю марта состоялось множество интересных событий.

В библиотеке имени Чехова в Истре прошла весенняя ярмарка ручных работ, а в Балашихе — литературный концерт «Первое дыхание весны» с песнями и стихами народов России. В Томилино библиотека имени Рыжикова организовала интерактивную программу для детей, посвященную 8 Марта.

В Подольске на литературно-музыкальном вечере «Весны очарованье» читали стихи о весне и любви, а артисты Подольской филармонии исполнили романсы. В Электростали и Наро-Фоминске прошли поэтические вечера, посвященные женщинам.

В ведомстве пояснили, что все мероприятия помогают создать праздничное весеннее настроение и сближают людей. Подробная информация о работе библиотек, расписании занятий и мастер-классов доступна на портале «МОе Подмосковье».