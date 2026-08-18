Более 600 кружков открыли для школьников в Лобне

Запись на программы дополнительного образования уже доступна на портале «Госуслуги» Московской области. Более 15 тысяч ребят смогут попробовать себя в разных сферах — от науки до спорта.

Все кружки и секции разделены на шесть ключевых направлений, чтобы каждый ребенок мог найти занятие по душе. Социально-гуманитарное направление включает 245 программ, направленных на развитие лидерских качеств и ораторского мастерства, а также на углубленное изучение иностранных языков и проектную работу.

Естественно-научное направление состоит из 62 программ. Среди них — практические эксперименты, химия и биология для юных исследователей. Художественное направление включает 148 программ: от рисования и лепки до хореографии и вокала.

98 программ физкультурно-спортивного направления подготовят детей к спортивным достижениям, помогут укрепить здоровье и повысить командный дух.

Туристско-краеведческое направление, состоящее из 28 программ, предлагает изучение истории родного края, ориентирование и туристическую подготовку, а техническое из 52 программ познакомит ребят с робототехникой, программированием, 3D-моделированием и конструированием.

Особенность этого года — запуск двух новых кружков: «Основы журналистики» и «Основы предпринимательской деятельности». Эти программы помогут старшеклассникам получить практические навыки, которые пригодятся при выборе будущей профессии.