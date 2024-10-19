Более 600 килограммов гумпомощи собрали в Красногорске для жителей Курска

В Красногорске собрано более 600 килограммов гуманитарной помощи, которая будет направлена в Курскую область и госпиталь имени Вишневского. В коробках находятся средства личной гигиены, теплая одежда и продукты питания.

Гуманитарная помощь была собрана в красногорском отделении партии «Единая Россия» и вскоре отправится к местным жителям Курской области и раненым бойцам в госпитале.

«Сегодня отправляем порядка 600 кг — это 34 коробки. Груз уезжает не только на территорию Курской области. У нас в г. о. Красногорск есть госпиталь А. А. Вишневского, где наши ребята восстанавливаются. Мы хотим подарить частичку себя и пожелать нашим ребятам скорейшего выздоровления, поэтому передаем им средства первой необходимости — это средства гигиены и ухода за собой», — сообщил заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов.

Сбор стал возможен благодаря активному участию членов партии «Единая Россия», депутатов различных уровней, включая депутата Госдумы Сергея Колунова и депутатов Московской областной Думы. Богдан Андриянов подчеркнул, что беда объединяет людей, и призвал всех оказывать посильную помощь нуждающимся.

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