Более 600 кг мусора собрали на плоггинге на лыжне «Габо» в Дмитровском округе

Более 600 килограммов мусора собрали участники плоггинга на лыжне «Габо» в Дмитровском муниципальном округе в Подмосковье. Об этом в телеграм-канале сообщил глава округа Михаил Шувалов.

«Для тех, кто не в курсе: это когда бежишь и одновременно собираешь мусор. Спорт плюс польза природе. Прекрасное сочетание. Более 300 участников, отличная погода, драйв на старте и море улыбок на финише», — отметил Шувалов.

В забеге участвовали министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Виталий Мосин и депутат Мособлдумы Александр Орлов. По словам Шувалова, «двигателем» мероприятия стала команда Running Heroes Russia.

Весь мусор, что собрали участники плоггинга, отправится на сортировку и переработку. Глава округа отметил, что из пластика сделают медали для следующих участников плоггинга.