Более 600 картин представили на выставке-ретроспективе в Подольске

Экспозиция «Родом из МАХУ» открылась в выставочном зале в Подольске. Здесь представили ретроспективу развития изобразительного искусства за 75 лет.

На выставке презентовали работы 124 выпускников училища и института имени Сурикова. К примеру, можно увидеть картины выпускницы 1932 года Ольги Светличной, выпускников 1950–1970-х годов, в том числе народных художников Российской Федерации и академиков Российской академии художеств.

Также представлены картины преподавателей училища: Пастухова, Стручкова, Шелегеды и Меркушева. Выставку уже успели посетить около 500 жителей Подольска и гостей округа.

Участником торжественного открытия стали народный художник Российской Федерации и вице-президент Российской академии художеств, ректор Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова Анатолий Любавин.

Посетить выставку можно до 22 марта. Возрастное ограничение 0+.