Более 600 юных участников выступили на творческом фестивале в Раменском

Во Дворце культуры имени Воровского прошел второй конкурсный концерт регионального этапа Всероссийского фестиваля «Наследие нации». На сцену вышли более 600 исполнителей, представивших свои номера в различных жанрах и направлениях.

Учитывая большое количество желающих принять участие в фестивале, организаторы приняли решение провести второй конкурсный концерт через два месяца после первого. На этот раз на сцене выступали не только исполнители из Московской области, но и гости из соседних регионов, расширив географию фестиваля. Жюри оценило 90 номеров, в которых было задействовано более 600 участников.

По словам организаторов, Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие нации» призван привлечь внимание общественности к богатому культурному наследию народов России, способствовать сохранению и развитию национальных традиций, а также выявлять и поддерживать новые таланты. Победители регионального этапа получат возможность представить свой регион на концерте, который пройдет 13 и 14 декабря в Москве.